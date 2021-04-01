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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كرواتيا تتبرع بـ100 كتاب للعاصمة الإدارية الجديدة

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:27 ص
كتب
كتب
أمينة ذكى
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قال وزير الخارجية الكرواتي "جوردان غريليتش رادمان" إن بلاده تبرعت بـ 100 كتاب للعاصمة الجديدة لمصر، وفقا لما نقلته مواقع كرواتية.

وقال غريليتش رادمان: "إن كرواتيا تبرعت بـ 100 كتاب للعاصمة الجديدة، لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، ونأمل أن يساهم التبرع في التعرف على تراثنا التاريخي والثقافي وجمالنا الطبيعي، يأتي هذا فيما تقوم مصر ببناء عاصمة جديدة لتخفيف الضغط على القاهرة المكتظة بالسكان".

وتبرعت وزارات الثقافة والإعلام والعلوم والتعليم والشئون الخارجية والأوروبية في كرواتيا بالكتب لمصر، فيما جاءت معظم الكتب باللغة الكرواتية، لكن التبرع يشمل أيضًا كتبًا باللغتين الإنجليزية والفرنسية".

وأجرى غرليتش ردمان ونظيره المصري سامح شكري محادثات حول التعاون الإقليمي، والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والهجرة، والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وقد افتتحوا معًا منتدى أعمال حضره أكثر من 120 من رجال الأعمال المصريين والكرواتيين.

وقال غريليتش رادمان إن مصر وكرواتيا كدولتين متوسطتين "تشتركان في الاهتمام بهذه المنطقة" وأن السياحة صناعة مهمة لكلا البلدين، وقال "السياحة المستدامة هي هدفنا المشترك".

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