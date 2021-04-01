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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظملى: السعودية تلعب دورًا هامًا فى استقرار المنطقة

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:04 ص
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
أمينة ذكى
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شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على أهمية الوجود العربي في بلاده، مؤكدًا على أن الحضور السعودي «سيلعب دورًا كبيرًا في استقرار المنطقة والعراق»، جاءت تصريحات الكاظمي خلال لقاء مع عدد من الصحفيين حضرته «الشرق الأوسط» على هامش زيارته للرياض، في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وقال: «أنا على يقين تام بأن الحضور السعودي على الصعيد الاقتصادي والتعاون السياسي وتبادل وجهات النظر سيلعب دورًا كبيرًا في استقرار المنطقة واستقرار العراق».

وأكد رئيس الحكومة العراقية قائلًا: «السعودية لها حضور حقيقي في الوجدان العراقي، ودائمًا أذكر نموذج البصرة بين السعودية والعراق، وما شهدته حين احتضنت مباراة لكرة القدم مع المنتخب السعودي، وكانت الهتافات تشجع المنتخب السعودي».

وحول التبادل التجاري مع فتح منفذ «عرعر» بين البلدين، قال: «إن المملكة لها تجربة على صعيد الاستثمارات في التجارة والزراعة والصناعة، والطموح أن يكون التبادل التجاري مع السعودية في مستويات وأرقام تخدم شعبي البلدين وتخدم ميزانيات الرياض وبغداد».

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