«طفح جلدى».. علامة جيدة على تفاعل الجسم مع لقاح «مودرنا» ضد كورونا

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن عددًا من الأشخاص الذين تلقوا لقاح شركة مودرنا ضد فيروس كورونا المستجد ظهر على ذراعهم طفح جلدي أحمر مصحوبة بالحكة وبعض الألم.فيما قال بيتر تشين هونج، أستاذ في الطب واختصاصي الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا بمدينة سان فرانسيسكو: «في الواقع إن هذه البقع الحمراء هي استجابة -غير ضارة- من الجهاز المناعي.. وتختفي في غضون أسبوع أو أقل».وأضاف: «رد الفعل هذا لا يجب أن يكون مدعاة للقلق، بالعكس هو مؤشر على أن جسمك تفاعل مع اللقاح ويتكثف لمنع العدوى المحتملة في المستقبل»، مؤكدًا أن رد الفعل الذي تشعر به يعني أن جهاز المناعة لديك يعمل بشكل جيد ويستعد لحمايتك في المستقبل.