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د. محمد الباز
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محمد العسيري

الثقافة

عبدالرحمن الخميسى عن الشيخ إمام: ليس له نظير بين الملحنين

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:58 ص
الشيخ إمام
الشيخ إمام
خالد حماد
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عبدالرحمن الخميسى شاعر وقاص وصحفي وممثل وإذاعي ومسرحي، إلى جانب كل هذا، هو صانع النجوم ومكتشفهم فقد قدم سعاد حسني ومن بعدها شمس البارودي.

لم يكن غريبًا على عبد الرحمن الخميسي أن يدعم الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم، وليس غريبًا على الخميسي الناقد أن يشير إلى دور رجاء النقاش في تقديمه ودعمه لأشعار نجم وألحان الشيخ إمام.

وفي ذكرى رحيل عبد الرحمن الخميسي نستعيد ما كتبه عن الشيخ إمام.

يقول عبد الرحمن الخميسي في العدد 153 من مجلة "القاهرة" الثقافية، وتحت عنوان "بهرتني سيطرتة على الأنغام"، والذي قال فيه "سمعت الشيخ إمام يغني ألحانه العذبه المبتكرة، فشكرت من أعماق نفسي ذلك الحماس النبيل الذي ملأ قلب الأخ الأستاذ رجاء النقاش، لفن الشيخ إمام وقدراته النادرة على الخلق الفني".

ويضيف: "سمعت الشخ إمام فبهرتني سيطرته على الأنغام، وطواعيتها له.. إنه يقترف من قلب عصره ويوغ مشاعرها في لغة النغم المصري، وهو ينحو منحى التصوير المذهل، فيصور الأنين والسرور كما يصور السخرية مستقاه من طبائع الإنسان المصري، مسقية من تراث، ومورقة في التطلع إلى الجديد".

ويؤكد: "يقيني أنه ليس للشخ إمام نظير بين الملحنين المصريين من حيث قدرته على التصوير الفني.. ومن هنا ينبغي على أولئك الذين يؤدون ألحان الشيخ إمام أن يقوموا بأدائها تمثيليا".

وختم مقاله: "وعندي أن الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم يستطيعان أن يشقا طريقا جديدا للحن المصري وللكلمة الشعبية المصرية، وهو تتويج لأحلامنا الطيبة في خلق ألحان مصرية أصيلة ليست مستوردة ولا تضع المساحيق فوق وجهها، وإنما تبلل ملامحها السمراء بقطرات من مياه النيل وتلوحها الشمس وتمضي رافعة الهامة من خلفها أغانى الحقول ومن أمامها أناشيد المصانع".
عبدالرحمن الخميسى
عبدالرحمن الخميسى

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