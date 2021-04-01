فورين بوليسى: بايدن سيلغى عقوبات ترامب على «الجنائية الدولية»

كشفت صحيفة فورين بوليسي عن مصادرها الخاصة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لإلغاء عقوبات فرضها سلفه دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية.ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإنه يتوقع إلغاء الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب بشأن العقوبات على المحكمة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.وكان ترامب قد منح إذنا لوزير الخارجية الأمريكي بالتشاور مع وزير الخزانة بحظر أصول موظفي المحكمة الجنائية في الولايات المتحدة على خلفية تحقيق يتهم جنودا أمريكيين بارتكاب جرائم في أفغانستان.فيما فرضت إدارة ترامب قيودًا على السفر وعقوبات أخرى ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية قبل عام.