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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمن الليبى يطلق سراح 120 عنصرًا من الجيش أُسروا قبل عامين

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:45 ص
إطلاق سراح عناصر
إطلاق سراح عناصر
أمينة ذكى
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أطلقت السلطات الأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا سراح 120 عنصرا ينتمون إلى الجيش الليبي، كان قد تمّ "أسرهم" قبل عامين غرب طرابلس.

فيما وصف رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة هذه الخطوة بالضرورية من أجل معالجة الجراح في البلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة.

وتابع الدبيبة، عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "مستقبل ليبيا وتقدمها مرتبط بقدرتها على معالجة جراحها من خلال المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة. إطلاق سراح الأسرى في مدينة الزاوية يمثل تقدما إيجابيا في هذا المسار".

فيما أشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بتلك العملية، معتبرًا أنها خطوة مهمة في إطار "المصالحة الوطنية".

وحضر عملية إطلاق السراح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وعدد من مسؤولي "حكومة الوحدة الوطنية" التي تولت مهامها برئاسة الدبيبة.

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