أغانٍ تراثية احتفالا بقدوم شهر رمضان

- حالو يا حالو



- أحمد عبد القادر



- محمد عبد المطلب



- عبده السروجي



- محمد فوزي



- إسماعيل ياسين



-عبد العزيز محمود



- محمد قنديل



- الثلاثي المرح



- فريد الأطرش



- نجاة



- صباح وفؤاد المهندس



- صباح



- شريفة فاضل



- ليلي مراد



- هدى سلطان



- فايزة أحمد



- شادية



- كارم محمود



- سعاد محمد



أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بقدوم شهر رمضان المعظم، فالأجواء الاحتفالية بالشهر الكريم في مصر تختلف عن أى دولة أخرى في العالم، فهو يمتلك طقوسًا خاصة، حتى أنه قد غنى له عدد من المطربين المعروفين محتفلين برؤية الهلال وببهجة الأيام المباركة، حتى أصبحت أغانيهم علامة مسجلة مع بداية رمضان كل عام، ويملأ صداها الشوارع مع الزينات والفوانيس.تم إطلاق أغنية "حالو يا حالو رمضان كريم يا حالو" في منتصف القرن الرابع الهجرى، فحين خرج جوهر الصقلى في موكب من بين القصرين ليستقبل المعز على مشارف القاهرة في يوم 7 رمضان عام 362هـ، كان الموكب يضم العديد من الأطفال الذين أخذوا يرددون حالو يا حالو للترحيب بالمعز.من أولى الأغانى التى تم إطلاقها احتفالا بشهر رمضان الكريم للمطرب أحمد عبدالقادر وكلمات الشاعر محمد حلمى المانسترلى.تظل اغنية رمضان جانا من أشهر أغانى رمضان للمطرب الراحل محمد عبدالمطلب وتعتبر الأغنية الرسمية لرمضان، وهى كلمات حسين طنطاوى وألحان محمود الشريف.غنى المطرب عبده السروجى أغنية "أهلا أهلا يارمضان" من كلمات الشيخ محمد الفيومى، أحد مشايخ الأزهر والحان محمد قاسم.أما أغنية "هاتوا الفوانيس ياولاد" غناء وألحان محمد فوزى وكلمات عبدالعزيز سلام، واراد فوزي أن يشاركه فيها الأطفال أثناء تسجيلها وأهداها للإذاعة ثم نفذها التليفزيون في فيديو رمضانى وفوزى يتوسط الأطفال الذين يغنون معه.أغنية "خيرات رمضان" للفنان الراحل إسماعيل ياسين كانت قد صدرت ضمن ألبوم «ياللى بتحسد»، إنتاج شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات، من كلمات مصطفى عبده، وألحان عزت الجاهلى.وقدم إسماعيل ياسين أغنية أخرى لرمضان وهى أغنية المسحراتى، التي صورها مع مجموعة من الأطفال، وكان من بينهم الفنان هانى شاكر.قام الفنان عبدالعزيز محمود بغناء أغنية "مرحب شهر الصوم"، كلمات محمد على أحمد، ولحن عبدالعزيز محمود في أحد أفلامه عام 1966 وأصبحت من أشهر أغانى رمضان بعد ذلك.قدم أغنية شهيرة اسمها "والله بعودة يا رمضان" كلمات عبدالوهاب محمد، ألحان جمال سلامة وايضا أغنية شهر الخيرات.غنى الثلاثي المرح اشهر أغنية لشهر رمضان وهى "أهو جه يا ولاد" من كلمات نبيلة قنديل وألحان على إسماعيل في عام 1959 ودفعت الإذاعة المصرية في ذلك الوقت مبلغ قدره 140 جنيهًا للفرقة.وغنوا أيضا أغنية "وحوى ياوحوي" في صياغة جديدة مختلفة عن اللحن المعروف لأحمد عبدالقادر، وأغنية "سبحة رمضان" من كلمات الشاعر حسين طنطاوى وألحان على إسماعيل.ومن الأغانى الرمضانية الأخرى للثلاثى أغنية "افرحوا يا بنات" و"هل هلال الصوم" و"هيصوا يا ولاد".قدم أغنية "هلت ليالى" من كلمات بيرم التونسى وألحان فريد الاطرش.قدمت الفنانة الكبيرة نجاة أغنية "كريم يا شهر الصيام" من كلمات وألحان أحمد عبدالقادر.قدمت صباح دويتو مع فؤاد المهندس في أغنية "الراجل ده هيجننى" من كلمات حسين السيد وألحان محمد الموجى والأغنية تتضمن نقد اجتماعي للسلوكيات في مأدبة رمضان.قامت الشحرورة بغناء أغنية "حالو ياحالو" من كلمات محمد حلاوة ألحان محمد الموجى.قامت الفنانة شريفة فاضل بغناء أغنية "والله لسه بدرى" في توديع أيام رمضان.غنت الفنانة ليلي مراد أغنية "باب الغفران" من كلمات محمد مراد والحان سيد مكاوي.غنت الفنانة هدى سلطان أغنية "ياولاد حارتنا اتلموا" من كلمات محمد علي أحمد، وألحان محمد ضياء، واهدتها للإذاعة المصرية.غنت الفنانة فايزة أحمد أغنية "كلك معانى يا شهر الصيام" من كلمات الشاعر عبدالفتاح مصطفى والحان الفنان محمد فوزي.غنت الفنانة شادية أغنية "يا شهر الهنا" من كلمات حلمي أمين وألحان عبد السلام أمين وأهدتها للإذاعة المصرية احتفالا بالشهر الكريم.غنى الفنان كارم محمود أغنية "إصحى يا نايم" من كلمات عبد اللطيف البسيونى وألحان كارم محمود.غنت الفنانة الكبيرة سعاد محمد أغنية "فرحة رمضان" من كلمات سيد عـبد الظاهر وألحان فـؤاد حلمي وأهدتها هي الأخرى للإذاعة المصرية.