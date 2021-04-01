أغانٍ تراثية احتفالا بقدوم شهر رمضان
الخميس 01/أبريل/2021 - 07:55 ص
سلمى بدرطباعة
أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بقدوم شهر رمضان المعظم، فالأجواء الاحتفالية بالشهر الكريم في مصر تختلف عن أى دولة أخرى في العالم، فهو يمتلك طقوسًا خاصة، حتى أنه قد غنى له عدد من المطربين المعروفين محتفلين برؤية الهلال وببهجة الأيام المباركة، حتى أصبحت أغانيهم علامة مسجلة مع بداية رمضان كل عام، ويملأ صداها الشوارع مع الزينات والفوانيس.
- حالو يا حالو
تم إطلاق أغنية "حالو يا حالو رمضان كريم يا حالو" في منتصف القرن الرابع الهجرى، فحين خرج جوهر الصقلى في موكب من بين القصرين ليستقبل المعز على مشارف القاهرة في يوم 7 رمضان عام 362هـ، كان الموكب يضم العديد من الأطفال الذين أخذوا يرددون حالو يا حالو للترحيب بالمعز.
- أحمد عبد القادر
من أولى الأغانى التى تم إطلاقها احتفالا بشهر رمضان الكريم للمطرب أحمد عبدالقادر وكلمات الشاعر محمد حلمى المانسترلى.
- محمد عبد المطلب
تظل اغنية رمضان جانا من أشهر أغانى رمضان للمطرب الراحل محمد عبدالمطلب وتعتبر الأغنية الرسمية لرمضان، وهى كلمات حسين طنطاوى وألحان محمود الشريف.
- عبده السروجي
غنى المطرب عبده السروجى أغنية "أهلا أهلا يارمضان" من كلمات الشيخ محمد الفيومى، أحد مشايخ الأزهر والحان محمد قاسم.
- محمد فوزي
أما أغنية "هاتوا الفوانيس ياولاد" غناء وألحان محمد فوزى وكلمات عبدالعزيز سلام، واراد فوزي أن يشاركه فيها الأطفال أثناء تسجيلها وأهداها للإذاعة ثم نفذها التليفزيون في فيديو رمضانى وفوزى يتوسط الأطفال الذين يغنون معه.
- إسماعيل ياسين
أغنية "خيرات رمضان" للفنان الراحل إسماعيل ياسين كانت قد صدرت ضمن ألبوم «ياللى بتحسد»، إنتاج شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات، من كلمات مصطفى عبده، وألحان عزت الجاهلى.
وقدم إسماعيل ياسين أغنية أخرى لرمضان وهى أغنية المسحراتى، التي صورها مع مجموعة من الأطفال، وكان من بينهم الفنان هانى شاكر.
-عبد العزيز محمود
قام الفنان عبدالعزيز محمود بغناء أغنية "مرحب شهر الصوم"، كلمات محمد على أحمد، ولحن عبدالعزيز محمود في أحد أفلامه عام 1966 وأصبحت من أشهر أغانى رمضان بعد ذلك.
- محمد قنديل
قدم أغنية شهيرة اسمها "والله بعودة يا رمضان" كلمات عبدالوهاب محمد، ألحان جمال سلامة وايضا أغنية شهر الخيرات.
- الثلاثي المرح
غنى الثلاثي المرح اشهر أغنية لشهر رمضان وهى "أهو جه يا ولاد" من كلمات نبيلة قنديل وألحان على إسماعيل في عام 1959 ودفعت الإذاعة المصرية في ذلك الوقت مبلغ قدره 140 جنيهًا للفرقة.
وغنوا أيضا أغنية "وحوى ياوحوي" في صياغة جديدة مختلفة عن اللحن المعروف لأحمد عبدالقادر، وأغنية "سبحة رمضان" من كلمات الشاعر حسين طنطاوى وألحان على إسماعيل.
ومن الأغانى الرمضانية الأخرى للثلاثى أغنية "افرحوا يا بنات" و"هل هلال الصوم" و"هيصوا يا ولاد".
- فريد الأطرش
قدم أغنية "هلت ليالى" من كلمات بيرم التونسى وألحان فريد الاطرش.
- نجاة
قدمت الفنانة الكبيرة نجاة أغنية "كريم يا شهر الصيام" من كلمات وألحان أحمد عبدالقادر.
- صباح وفؤاد المهندس
قدمت صباح دويتو مع فؤاد المهندس في أغنية "الراجل ده هيجننى" من كلمات حسين السيد وألحان محمد الموجى والأغنية تتضمن نقد اجتماعي للسلوكيات في مأدبة رمضان.
- صباح
قامت الشحرورة بغناء أغنية "حالو ياحالو" من كلمات محمد حلاوة ألحان محمد الموجى.
- شريفة فاضل
قامت الفنانة شريفة فاضل بغناء أغنية "والله لسه بدرى" في توديع أيام رمضان.
- ليلي مراد
غنت الفنانة ليلي مراد أغنية "باب الغفران" من كلمات محمد مراد والحان سيد مكاوي.
- هدى سلطان
غنت الفنانة هدى سلطان أغنية "ياولاد حارتنا اتلموا" من كلمات محمد علي أحمد، وألحان محمد ضياء، واهدتها للإذاعة المصرية.
- فايزة أحمد
غنت الفنانة فايزة أحمد أغنية "كلك معانى يا شهر الصيام" من كلمات الشاعر عبدالفتاح مصطفى والحان الفنان محمد فوزي.
- شادية
غنت الفنانة شادية أغنية "يا شهر الهنا" من كلمات حلمي أمين وألحان عبد السلام أمين وأهدتها للإذاعة المصرية احتفالا بالشهر الكريم.
- كارم محمود
غنى الفنان كارم محمود أغنية "إصحى يا نايم" من كلمات عبد اللطيف البسيونى وألحان كارم محمود.
- سعاد محمد
غنت الفنانة الكبيرة سعاد محمد أغنية "فرحة رمضان" من كلمات سيد عـبد الظاهر وألحان فـؤاد حلمي وأهدتها هي الأخرى للإذاعة المصرية.
- حالو يا حالو
تم إطلاق أغنية "حالو يا حالو رمضان كريم يا حالو" في منتصف القرن الرابع الهجرى، فحين خرج جوهر الصقلى في موكب من بين القصرين ليستقبل المعز على مشارف القاهرة في يوم 7 رمضان عام 362هـ، كان الموكب يضم العديد من الأطفال الذين أخذوا يرددون حالو يا حالو للترحيب بالمعز.
- أحمد عبد القادر
من أولى الأغانى التى تم إطلاقها احتفالا بشهر رمضان الكريم للمطرب أحمد عبدالقادر وكلمات الشاعر محمد حلمى المانسترلى.
- محمد عبد المطلب
تظل اغنية رمضان جانا من أشهر أغانى رمضان للمطرب الراحل محمد عبدالمطلب وتعتبر الأغنية الرسمية لرمضان، وهى كلمات حسين طنطاوى وألحان محمود الشريف.
- عبده السروجي
غنى المطرب عبده السروجى أغنية "أهلا أهلا يارمضان" من كلمات الشيخ محمد الفيومى، أحد مشايخ الأزهر والحان محمد قاسم.
- محمد فوزي
أما أغنية "هاتوا الفوانيس ياولاد" غناء وألحان محمد فوزى وكلمات عبدالعزيز سلام، واراد فوزي أن يشاركه فيها الأطفال أثناء تسجيلها وأهداها للإذاعة ثم نفذها التليفزيون في فيديو رمضانى وفوزى يتوسط الأطفال الذين يغنون معه.
- إسماعيل ياسين
أغنية "خيرات رمضان" للفنان الراحل إسماعيل ياسين كانت قد صدرت ضمن ألبوم «ياللى بتحسد»، إنتاج شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات، من كلمات مصطفى عبده، وألحان عزت الجاهلى.
وقدم إسماعيل ياسين أغنية أخرى لرمضان وهى أغنية المسحراتى، التي صورها مع مجموعة من الأطفال، وكان من بينهم الفنان هانى شاكر.
-عبد العزيز محمود
قام الفنان عبدالعزيز محمود بغناء أغنية "مرحب شهر الصوم"، كلمات محمد على أحمد، ولحن عبدالعزيز محمود في أحد أفلامه عام 1966 وأصبحت من أشهر أغانى رمضان بعد ذلك.
- محمد قنديل
قدم أغنية شهيرة اسمها "والله بعودة يا رمضان" كلمات عبدالوهاب محمد، ألحان جمال سلامة وايضا أغنية شهر الخيرات.
- الثلاثي المرح
غنى الثلاثي المرح اشهر أغنية لشهر رمضان وهى "أهو جه يا ولاد" من كلمات نبيلة قنديل وألحان على إسماعيل في عام 1959 ودفعت الإذاعة المصرية في ذلك الوقت مبلغ قدره 140 جنيهًا للفرقة.
وغنوا أيضا أغنية "وحوى ياوحوي" في صياغة جديدة مختلفة عن اللحن المعروف لأحمد عبدالقادر، وأغنية "سبحة رمضان" من كلمات الشاعر حسين طنطاوى وألحان على إسماعيل.
ومن الأغانى الرمضانية الأخرى للثلاثى أغنية "افرحوا يا بنات" و"هل هلال الصوم" و"هيصوا يا ولاد".
- فريد الأطرش
قدم أغنية "هلت ليالى" من كلمات بيرم التونسى وألحان فريد الاطرش.
- نجاة
قدمت الفنانة الكبيرة نجاة أغنية "كريم يا شهر الصيام" من كلمات وألحان أحمد عبدالقادر.
- صباح وفؤاد المهندس
قدمت صباح دويتو مع فؤاد المهندس في أغنية "الراجل ده هيجننى" من كلمات حسين السيد وألحان محمد الموجى والأغنية تتضمن نقد اجتماعي للسلوكيات في مأدبة رمضان.
- صباح
قامت الشحرورة بغناء أغنية "حالو ياحالو" من كلمات محمد حلاوة ألحان محمد الموجى.
- شريفة فاضل
قامت الفنانة شريفة فاضل بغناء أغنية "والله لسه بدرى" في توديع أيام رمضان.
- ليلي مراد
غنت الفنانة ليلي مراد أغنية "باب الغفران" من كلمات محمد مراد والحان سيد مكاوي.
- هدى سلطان
غنت الفنانة هدى سلطان أغنية "ياولاد حارتنا اتلموا" من كلمات محمد علي أحمد، وألحان محمد ضياء، واهدتها للإذاعة المصرية.
- فايزة أحمد
غنت الفنانة فايزة أحمد أغنية "كلك معانى يا شهر الصيام" من كلمات الشاعر عبدالفتاح مصطفى والحان الفنان محمد فوزي.
- شادية
غنت الفنانة شادية أغنية "يا شهر الهنا" من كلمات حلمي أمين وألحان عبد السلام أمين وأهدتها للإذاعة المصرية احتفالا بالشهر الكريم.
- كارم محمود
غنى الفنان كارم محمود أغنية "إصحى يا نايم" من كلمات عبد اللطيف البسيونى وألحان كارم محمود.
- سعاد محمد
غنت الفنانة الكبيرة سعاد محمد أغنية "فرحة رمضان" من كلمات سيد عـبد الظاهر وألحان فـؤاد حلمي وأهدتها هي الأخرى للإذاعة المصرية.