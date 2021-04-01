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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالبحيرة (صور)

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:14 ص
ضبط سلع غذائية منتهية
ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية
البحيرة معوض هويدى
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نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على كل ما يمس حياة المواطن، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة والتربح الغير مشروع، ومتابعة السلع الغذائية المختلفة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.

وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط عدد 6000 كجم لحوم وكبدة مجمدة داخل أحد الثلاجات منتهية الصلاحية بإجمالي 6 طن.

كما تم ضبط 5400 عبوة حلاوة طحينية داخل مصنع بدون الحصول على ترخيص وينتج دون المطابقة للمواصفات القياسية، وضبط كمية قدرها 15000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية تم ضبطها داخل أحد مراكز توزيع المواد الغذائية، وضبط 40 كجم سكر تمويني مدعم، وضبط عدد 10 شكائر دقيق مدعم تم تجميعها بغرض إعادة البيع في السوق السوداء.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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