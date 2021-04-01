أشهر الدعابات حول العالم فى يوم «كذبة أبريل»

يحل علينا اليوم الاحتفال بما يسمى "كذبة أبريل"، ففي يوم 1 أبريل تحتفل دول العالم بذلك العيد من باب التسلية أو تمني أشياء مستحيلة، ويطلق في جميع أنحاء العالم على ضحايا ذلك اليوم بـ"أغبياء كذبة أبريل"، ورغم شعبية هذه المناسبة، إلا أنها لم تأخذ شكل الاحتفال الرسمي في أي بلد في العالم، ومرتبطة بالدعابات فقط.تقدم "الدستور" اليوم أشهر الدعابات حول العالم في يوم "كذبة أبريل".- استحمام الأسودفي عام 1698 تمت دعوة الشعب البريطاني في لندن، أن يذهبوا لمشاهدة الحفل السنوي لاستحمام الأسود في برج لندن، مقابل دفع ثمن التذكرة وبالفعل دفع العديد من الأشخاص ثمن التذاكر ولكن ذهبوا إلى البرج ولم يجدوا أي أسود بانتظارهم.- سرقة الكنزفي عام 1905 ذكرت صحيفة "برلين" الألمانية، أن اللصوص حفروا نفقًا تحت الخزانة الفيدرالية الأمريكية وسرقوا كل الفضة والذهب، ونشرت العديد من الصحف في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة القصة، واتضح بعد ذلك أن الخبر كذبة أبريل.- الجنية الميتةفي مقاطعة ديربيشاير شرق إنجلترا ادعت بعض وسائل الاعلام العثور على جسم جنية صغيرة عن طريق كلب مدرب، ولكن بعد انتهاء اليوم تم اكتشاف الشابين الذين خططوا لهذه الكذبة، وقالوا إنها مزحة مع الناس في يوم كذبة أبريل.-هجوم بالقنابل من طيار إنجليزي على جنود ألمانفي عام 1915 قام طيار إنجليزي بالتوجه إلى تجمعات ألمانية وإلقاء جسم ضخم عليهم من الطائرة ليوهمهم بأنها قنبلة، لكن عند وصول الجسم للأرض اكتشف الجنود الألمان بأنها مجرد كرة قدم ومعها ورقة مكتوب عليها "كانت كذبة أبريل، عسى الله أن يعاقب إنجلترا".تحذير علب الكولا الزرقاءقامت شركة كوكا كولا عام 1996م بالاحتفال بكذبة أبريل عن طريق إطلاقهم شائعة بأن المشروب في حالة انتهاء تاريخ صلاحيته ستتحول علبته إلى اللون الأزرق في إشارة واضحة وسخرية من شركة بيبسي.- البوكيمونفي عام 2014 قامت شركة Google العالمية بالمزاح مع الاشخاص حول العالم ونشرت لعبة بوكيمون، وأشارت إلى إنه يمكن للاعبين استخدام خرائط Google للبحث عن أشخاص البوكيمون واللحاق بهم، والجائزة ستكون عبارة عن العمل بوظيفة فى شركة "جوجل"، ثم أتضح بعد ذلك أنها كذبة أبريل.- حصاد المكرونةأذاعت هيئة الإذاعة البريطانية عام 1957 خبر حصاد محصول المكرونة بشكل استثنائي في سويسرا، مع عرض بعض اللقطات من حصاد المكرونة، وصدق الكثير من المشاهدين اللقطات المعروضة التى اتضح بعد ذلك أنها كذبة أبريل.- الترشح للرئاسةقال الرئيس الامريكي الأسبق ريتشارد نيكسون عام 1992، إنه ينوى الترشح للرئاسة مرة أخرى، لكن الرجل الذي كان يتحدث لم يكن نيكسون، والجزء الإخباري الذي بث الإعلان لم يكن حقيقيا، الأمر الذى أثار غضب الكثير من الشعب الذي كان يعارض فكرة ترشحه للرئاسة مرة أخرى، وشعروا بالسعادة بعد ذلك عندما علموا أنها كذبة أبريل.إلغاء حلوى النعناعفي عام 1995 أعلنت شركة مصنعة لحلوى النعناع في بريطانيا عن قرارها بسحب الحلوى التي تتخذ شكل الحلق لأنها تحتوي على شقوق مما يثير فظع المصابين بفوبيا الشقوق، وستقوم بإرجاعها بعد سد هذا الشق ثم اتضح بعد ذلك أنها كذبة أبريل.جهاز يبعث الرائحة من الأفلامفي عام 1965 قام بروفيسور جامعي في بريطانيا بوضع بعض القهوة والبصل مع أجهزة التهوية لنشر رائحة في السينما أثناء مشاهدة الناس للأفلام وتم سؤالهم إذا كانوا شموا رائحة أم لا وقال وقتها إن الدعاية للفيلم كانت أنك ستشم جميع الروائح التي ستكون داخل الفيلم لأول وآخر مرة في العالم واتضح بعد ذلك خدعته وأنها كذبة أبريل.شراء جرس الحريةفي عام 1996 قامت سلسلة المطاعم الشهيرة "تاكو بيل" بعمل إعلان صحفي أعلنت فيه شراء جرس الحرية، وكانت خدعة مبتكرة للترويج، واتضح بعد ذلك أنها كذبة أبريل.برجر مقلوب خاص بأصحاب اليد اليسرىفي عام 1998 قامت شركة برجر كينج بنشر قائمة طعام جديدة خاصة بشهر أبريل، وخاصة فقط بأصحاب اليد اليسرى وأشارت إلى أن الطعام الخاص بهم سيحتوى على مكونات مقلوبة تمامًا، وكانت استراتيجية ناجحة دفعت نسبة كبيرة من الـ 32 مليون شخص من ذوي اليد اليسرى في أمريكا إلى شراء منتجات المطعم واتضح بعد ذلك أنها مزحة أبريل.عرض الحميرفي عام 1746 أعلنت صحيفة إنجليزية عن إقامة أكبر عرض للحمير، فتجمع الناس ولم يشاهدوا إلا أنفسهم وقال رئيس تحرير الجريدة إنها كذبة أبريل.- إشاعة كوتونيلعام 2015، نشرت شركة "كوتونيل" المختصة في إنتاج المناديل الصحية، تغريدة تقول إنها ستشرع في تسويق ورق مرحاض للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى، ثم اتضح ذلك أنها كذبة أبريل.- برج "إبرة الفضاء"في عام 1989، زعم برنامج كوميدي أن برج "إبرة الفضاء" في مدينة سياتل الأمريكية قد سقط وتحطم، وشكل هذا الخبر صدمة للجميع ثم تم الاعلان أنه كذبة أبريل ووصفه البعض بـ"المزحة الثقيلة".ثوران بركان خامد منذ مئات السنينفي عام 1974 استيقظ السكان المحليون في قرية ستيكا في ألاسكا على مشهد مرعب فقد كان الدخان الأسود يتصاعد من البركان الخامد منذ حوالي 400 سنة مما أثار الذعر بين سكان القرية واتضح بعد ذلك أن خفر السواحل قاموا بإحراق 70 إطار سيارة مع كتابة جملة "كذبة أبريل لا تخافوا".غزو فضائي للأرضفي عام 1989 صمم الملياردير "ريتشارد برانسون" منطاد هواء ساخن على شكل صحن فضائي واتفق مع شخص قزم أن يتنكر على هيئة كائن فضائي ليُفزع الناس عند خروجه من الصحن وقام بتزويد المنطاد بأضواء تومض كل 10 ثوانٍ بشدة كبيرة وعند هبوط الصحن الفضائي، فتحت البوابة وقفز القزم ومعه برانسون واعلنوا أنها كذبة أبريل.