إيبارشية شبرا الخيمة تعلن تعليق الأنشطة والاجتماعات بكنائسها

أعلنت إيبارشية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس عددًا من الإجراءات الاحترازية بكنائس الإيبارشية.وقالت الإيبارشية، في بيان لها، إنه تم تعليق كافة الاجتماعات والأنشطة الكنيسة، وتصلى القداسات بنظام الحجز المسبق، ويراعي الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.وتابعت: "الحضور بنظام الحجز وبواقع فردين في كل ديسك، تلتزم كل كنيسة بحضور شعب منطقة خدمتها فقط، ويسمح للكنائس التي بها أكثر من مذبح عمل أكثر من قداس بمراعاة الشروط السابقة وبفاصل زمني ساعة بين كل قداس يلتزم الشعب بالإنصراف عقب القداس مباشرة".وأكدت استمرار تعليق الافتقاد والخدمات الخارجية، بالإضافة إلى تعليق صلوات الثالث والحميم بالكنيسة.