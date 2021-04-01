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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

3 روايات للاحتفال بيوم كذبة أبريل

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:45 ص
كذبة أبريل
كذبة أبريل
سلمى بدر
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يحل علينا اليوم الاحتفال بما يسمى "كذبة إبريل"، ففي يوم 1 أبريل تحتفل دول العالم بذلك العيد من باب التسلية أو تمني أشياء مستحيلة، ويطلق في جميع أنحاء العالم ضحايا ذلك اليوم أبريل بـ"أغبياء كذبة أبريل"، ورغم شعبية هذه المناسبة، إلا أنها لم تأخذ شكل الاحتفال الرسمي في أي بلد في العالم، ومرتبطة بالدعابات فقط.

سبب الاحتفال بكذبة أبريل
اختلفت الروايات حول سبب الاحتفال بذلك اليوم، الرواية الاولى تقول إن الشاعر الإنجليزي العالمي "جيفري تشوسر" كتب وألف مجموعة قصصية وشعرية سماها "حكايات كانتربري"، في القرن الـ14 الميلادي، وكان من ضمنها قصص تجمع بين أول يوم من أبريل والأكاذيب، لذلك تم تخصيص ذلك اليوم للعب وإطلاق النكات.

وهناك رواية أخرى تقول إنه كان هناك اعتقاد كبير بأنه عندما حدث تغيير بداية العام في التقويم الميلادي، حيث كان الناس في القرون الوسطى يحتفلون برأس السنة في يوم 25 مارس، وتستمر الاحتفالات في بعض دول العالم حتى 1 إبريل، ثم تغيرت رأس السنة على يد غريجوري الثالث في نهاية القرن الـ 16، تم إصدار مرسوم رسمي في فرنسا عام 1564 م بإعتماد 1 يناير بداية للعام، وبدأت بالفعل مجموعة من الناس التي تحتفل في بداية العام في 1 يناير بالسخرية من الذين استمروا في التصديق بأن العام لا زال يبدأ في 1 إبريل، وأصروا على الاحتفال بها.

وهناك رواية ثالثة تقول إن روسيا عرفت كذبة إبريل في عام 1719م، وفيها أشعل قيصر روسيا "بطرس الأكبر" النار في قبة مرتفعة بعد أن طلاها بالزفت والشمع، فظن الناس أن مدينتهم تحترق وهربوا خائفين، وكان جنود القيصر حينها يوقفونهم قائلين: اليوم هو 1 أبريل وتلك مزحة.
حكايات كانتبري
حكايات كانتبري

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