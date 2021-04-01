قتلى فى إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

قتل عدد من الأشخاص جراء إطلاق نار في مدينة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية مساء الأربعاء، حسبما أفادت الشرطة.وذكرت شبكة (إن بي سي) أن شرطة أورانج وجدت عددا من الضحايا لدى وصولها لموقع إطلاق النار، دون الكشف عن عدد محدد.وأوضحت أن الوضع بات تحت السيطرة ولم يعد هناك تهديد، بينما لم تكشف عن تفاصيل حول ملابسات إطلاق النار.