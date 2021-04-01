توزيع 64.4 مليون جرعة لقاح كورونا فى الهند حتى الآن

قامت السلطات الصحية في الهند بإعطاء 64.4 مليون جرعة لقاحات ضد فيروس كورونا حتى الآن، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.وبلغ معدل التطعيم في البلاد نحو 1.76 مليون جرعة يوميا.وذكرت بلومبرج أنه بهذا المعدل سيستغرق الأمر3 سنوات لتغطية 75% من السكان بجرعتين من اللقاح.واستقر عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 1.12مليون حالة والوفيات 162 ألفا و468 وفاة.وبدأت الهند حملة التطعيم ضد الفيروس قبل 11 أسبوعا.