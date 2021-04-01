اليابان تعلن إجراءات طارئة لاحتواء جائحة كورونا

قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الخميس، إن بلاده ستتخذ إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.وقال «نيشيمورا» الذي يشرف على تصدي اليابان للجائحة، إن الإجراءات ستستمر من الخامس من أبريل حتى الخامس من مايو.وكان حاكم أوساكا قد دق ناقوس الخطر، أمس الأربعاء، من موجة إصابات جديدة قد تصبح الأسوأ حتى الآن في المنطقة.