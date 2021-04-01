ولاية أسترالية تنهى إغلاقا صحيا بسبب كورونا

قالت حكومة ولاية كوينزلاند الأسترالية، إنه من المقرر رفع الإغلاق المفاجئ في مدينة بريسبان الذي تم فرضه بسبب مجموعة محلية من حالات انتقال فيروس كورونا المجتمعية، اليوم الخميس.وقالت رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند أناستاسيا بالاشزوك، إن الإغلاق سيرفع منتصف النهار بالتوقيت المحلي، مضيفة أن بعض تدابير السلامة المؤقتة ستظل سارية في الولاية بأكملها.وتم إغلاق بريسبان يوم الإثنين بعد تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا محليا خلال الليل، كما تم اكتشاف السلالة البريطانية الجديدةللفيروس.وسجلت أستراليا حوالي 29 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 900 حالة وفاة بشكل إجمالي.