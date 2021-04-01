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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

موديلات فساتين بقصة الحورية المتربعة على عرش الموضة لعام 2021

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:48 ص
موديلات فساتين
موديلات فساتين
سلمى بدر
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بدأت فعاليات اليوم الرابع من أسبوع الخياطة الراقية بالعاصمة البريطانية لندن، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات فساتين بقصة الحورية المتربعة على عرش الموضة لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.

تم تقديم فستان أصفر بقصة حورية البحر من قماش الستان يتميز بالأنوثة والفخامة ومزين بالحزام الفضي البراق حول الخصر وتم تقديم فستان وردي مطرز بصيحة الكاب مع الوشاح الذي يغطي الرأس ليناسب العروس المحجبة.

وتم تقديم فستان أصفر بقصة ذيل السمكة وبأكمام طويلة مع قبة V يكسب العروس طول ونحافة وتم تقديم فستان بقبة "Halter" مع أكمام منفوخة ومنفصلة عن الفستان، وبتصميم ضيق يتسع من أسفل، وفستان أخر باللون الأحمر ومرصع بتطريزات براقة وبقصة ناعمة مع حزام حول الخصر.

تم تقديم فستان مرصع بالكامل مع قصة ضيقة تتسع من أسفل وحزام حول الخصر باللون الوردي وفستان آخر بقصة حورية البحر وبقماش شفاف مع حزام حول الخصر.
موديلات فساتين
موديلات فساتين
موديلات فساتين
موديلات فساتين
موديلات فساتين
موديلات فساتين
موديلات فساتين
موديلات فساتين
موديلات فساتين
موديلات فساتين
موديلات فساتين
موديلات فساتين
موديلات فساتين
موديلات فساتين
موديلات فساتين
موديلات فساتين
موديلات فساتين
موديلات فساتين

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