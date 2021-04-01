«فرانس برس»: تعامل مصر مع أزمة السفينة الجانحة استثنائي وسريع

قالت وكالة "فرانس برس" الإخبارية، إن مصر نجت بسمعتها التجارية بعد حادث إغلاق قناة السويس بسبب تعاملها "الاستثنائي" مع الأزمة، مؤكدة أن تداعيات ما حدث ستكون محدودة التأثير على سمعة البلاد في الشحن التجاري.َوذكرت الوكالة الفرنسية، في تقريرها أمس الأربعاء، أن حادث جنوح سفينة الحاويات الضخمة "إيفر جيفن" في قناة السويس أثار قلقًا على التجارة الدولية وتساؤلات حول الممر الاستراتيجي للعالم ولمصر، إلا أنه وفقا لآراء الخبراء والمحللين، لم يسبب الحادث أي ضررًا لسمعة مصر الدولية في مجال التجارة العالمية.ونقلت الوكالة عن أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنجوس بلير، قوله: "إن توقف القناة له تأثير ضئيل أو معدوم على حصة مصر من حركة شحن البضائع على المدى المتوسط"، مضيفا: "في جوهره، كان هذا مجرد حادث مروري، وإن كان حادثًا كبيرًا".وأشار إلى أن "المطارات تتعرض لحوادث، ولكن يعاد فتح المطار في غضون ساعات إلى يوم واحد، ثم تُجرى التحقيقات لمعرفة السبب"، وتابع: "لذا لا أعتقد أن هناك ضررًا لسمعة مصر".من جهته، قال توني ميونوز، رئيس تحرير Maritime Executive المتخصصة بالملاحة البحرية، لـ" فرانس برس": "الحكومة المصرية تعاملت بشكل جيد واستثنائي مع إغلاق الممر التجاري الهام في ظل ضغط دولي كبير"، لافتا إلى الدور الهام الذي لعبه المتخصصون الدوليون في الإنقاذ الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع المصريين.ولفتت الوكالة الفرنسية، إنه بعد مخاوف من أن تستغرق عملية تعويم السفينة العملاقة الجانحة- التي تزن حمولتها أكثر من 200 ألف طن- أسابيع، نجحت مصر في تحرير مؤخرة السفينة وقطرها إلى منطقة البحيرات بعيدا عن مسار المجرى الملاحي، بعد ستة أيام فقط من الأزمة.وأضافت الوكالة، أن هيئة قناة السويس المصرية "أنجزت العملية بسرعة نسبية"، على الرغم من أن المنقذين الهولنديين الذين شاركوا في جهود الإنقاذ حذروا من أن المرحلة الأخيرة ستكون "الأصعب".ونقلت عن رئيس الهيئة أسامة ربيع قوله في مؤتمر صحفي الثلاثاء "في أي مكان آخر في العالم، تستغرق عملية مثل هذه ثلاثة أشهر"، مشيرًا إلى أن "99٪ من العاملين في الموقع كانوا مصريين.وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أخبرني أن سمعة مصر في رقبتي أنا ورجال القناة".