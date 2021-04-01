رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فرانس برس»: تعامل مصر مع أزمة السفينة الجانحة استثنائي وسريع

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:09 ص
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
هدير سند
طباعة
قالت وكالة "فرانس برس" الإخبارية، إن مصر نجت بسمعتها التجارية بعد حادث إغلاق قناة السويس بسبب تعاملها "الاستثنائي" مع الأزمة، مؤكدة أن تداعيات ما حدث ستكون محدودة التأثير على سمعة البلاد في الشحن التجاري.

َوذكرت الوكالة الفرنسية، في تقريرها أمس الأربعاء، أن حادث جنوح سفينة الحاويات الضخمة "إيفر جيفن" في قناة السويس أثار قلقًا على التجارة الدولية وتساؤلات حول الممر الاستراتيجي للعالم ولمصر، إلا أنه وفقا لآراء الخبراء والمحللين، لم يسبب الحادث أي ضررًا لسمعة مصر الدولية في مجال التجارة العالمية.

ونقلت الوكالة عن أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنجوس بلير، قوله: "إن توقف القناة له تأثير ضئيل أو معدوم على حصة مصر من حركة شحن البضائع على المدى المتوسط"، مضيفا: "في جوهره، كان هذا مجرد حادث مروري، وإن كان حادثًا كبيرًا".

وأشار إلى أن "المطارات تتعرض لحوادث، ولكن يعاد فتح المطار في غضون ساعات إلى يوم واحد، ثم تُجرى التحقيقات لمعرفة السبب"، وتابع: "لذا لا أعتقد أن هناك ضررًا لسمعة مصر".

من جهته، قال توني ميونوز، رئيس تحرير Maritime Executive المتخصصة بالملاحة البحرية، لـ" فرانس برس": "الحكومة المصرية تعاملت بشكل جيد واستثنائي مع إغلاق الممر التجاري الهام في ظل ضغط دولي كبير"، لافتا إلى الدور الهام الذي لعبه المتخصصون الدوليون في الإنقاذ الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع المصريين.

ولفتت الوكالة الفرنسية، إنه بعد مخاوف من أن تستغرق عملية تعويم السفينة العملاقة الجانحة- التي تزن حمولتها أكثر من 200 ألف طن- أسابيع، نجحت مصر في تحرير مؤخرة السفينة وقطرها إلى منطقة البحيرات بعيدا عن مسار المجرى الملاحي، بعد ستة أيام فقط من الأزمة.

وأضافت الوكالة، أن هيئة قناة السويس المصرية "أنجزت العملية بسرعة نسبية"، على الرغم من أن المنقذين الهولنديين الذين شاركوا في جهود الإنقاذ حذروا من أن المرحلة الأخيرة ستكون "الأصعب".

ونقلت عن رئيس الهيئة أسامة ربيع قوله في مؤتمر صحفي الثلاثاء "في أي مكان آخر في العالم، تستغرق عملية مثل هذه ثلاثة أشهر"، مشيرًا إلى أن "99٪ من العاملين في الموقع كانوا مصريين.

وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أخبرني أن سمعة مصر في رقبتي أنا ورجال القناة".







موضوعات متعلقة

بينها «التمويل العقاري».. قرارات مهمة من الحكومة

الموعد وأسعار التذاكر| افتتاح المتحف المصرى الجديد 2021

من الأكبر بالشرق الأوسط.. 11 معلومة عن مدينة الدواء التى يفتتحها السيسى

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف العملية الجراحية لنجم الأهلي


الصور

image description

تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

الأكثر قراءة

من الأكبر بالشرق الأوسط.. 11 معلومة عن مدينة الدواء التى يفتتحها السيسى

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

الولايات المتحدة تعانى نقصًا فى أطباء الطب الوقائى

فرنسا تفوز على البوسنة والهرسك بهدف نظيف فى تصفيات كأس العالم

إسبانيا تفوز على كوسوفو 3-1 فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

أولي مارتن هويستاد: الثقافة العربية أثرت على اختراع الحب عند الأوروبيين (حوار)

عرض فيلم «مشمش أفندي» بصالون أحمد فؤاد درويش

مكتبة الإسكندرية تحتفي بمئوية ثروت عكاشة بلقاء فكري وحفل موسيقي

«فن الرسوم المتحركة» بالهناجر.. اليوم