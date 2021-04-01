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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى

حوادث

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:48 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
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شهد الطريق الدائري الأوسطي فى حلوان حادثًا مشروعًا أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، نتيجة تصادم 6 سيارات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصادم 6 سيارات بينهم نقل بقطورة وفنطاس واشتعال النيران بهم، على الطريق الدائرى الأوسطى، ناحية القادم من محور محمد نجيب باتجاه وادي حوف في التقاطع مع طريق الأوتوستراد.

وعلى الفور، توجهت 3 سيارات إطفاء و5 سيارات إسعاف إلى موقع تصادم السيارات، حيث تبين أن سيارة نقل "كونتينر"، محملة بـ"كرتون وورق"تسببت في الحادث.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 6 مصابين من السيارات، وجثتين متفحمتين، وذلك عقب قطع أبواب سيارتين بـ"صاروخ" كهربائي.

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