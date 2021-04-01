مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى

شهد الطريق الدائري الأوسطي فى حلوان حادثًا مشروعًا أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، نتيجة تصادم 6 سيارات.وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصادم 6 سيارات بينهم نقل بقطورة وفنطاس واشتعال النيران بهم، على الطريق الدائرى الأوسطى، ناحية القادم من محور محمد نجيب باتجاه وادي حوف في التقاطع مع طريق الأوتوستراد.وعلى الفور، توجهت 3 سيارات إطفاء و5 سيارات إسعاف إلى موقع تصادم السيارات، حيث تبين أن سيارة نقل "كونتينر"، محملة بـ"كرتون وورق"تسببت في الحادث.وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 6 مصابين من السيارات، وجثتين متفحمتين، وذلك عقب قطع أبواب سيارتين بـ"صاروخ" كهربائي.