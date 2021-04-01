ممثل اليونيسف بمصر: حريصون على وصول اللقاحات الآمنة بشكل عادل للدول

أعلن جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف بمصر، أن المنظمة حريصة على وصول اللقاحات الآمنة والفعالة ضد فيروس كورونا بشكل عادل للدول ضمن اتفاقية "كوفاكس"، بالتعاون مع المنظمات العالمية والشركات المصنعة للقاحات؛ بهدف حماية الشعوب من الإصابة بفيروس كورونا.وأوضح هوبكنز أن المنظمة تهدف إلى توفير اللقاح للعاملين في مجال الصحة لأنهم الذين يتصدرون الصفوف في مواجهة فيروس كورونا.وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا"، بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، كأول دفعة تصل مصر ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة "اليونيسف"، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.يذكر أن وزارة الصحة والسكان أطلقت في 28 فبراير الماضي، الموقع الإلكتروني (http:www.egcovac.mohp.gov.eg) لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، كما تم تخصيص 139 مركزًا ووحدة صحية ومستشفى على مستوى الجمهورية لتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.