حريق بحدائق الشلالات بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية الإسكندرية في السيطرة على حريق اندلع، مساء الأربعاء، بحدائق الشلالات وسط المحافظة، دون حدوث أي إصابات.وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة باب شرقي يفيد بنشوب حريق بحدائق الشلالات بوسط الإسكندرية، وانتقل على الفور ضباط القسم وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق.وتبين من المعاينة نشوب حريق ببعض أشجار النخيل بالحديقة، حيث أن المعاينة الأولية أشارت إلى أن الحريق اندلع بسبب «سيجارة» والتي تسببت في نشوب الحريق، وتم السيطرة على الحريق قبل تفاقم الوضع وامتداده لباقي الحديقة.