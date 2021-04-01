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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:25 ص
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
وكالات
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أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية مساء الأربعاء على تباين.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي عند الإغلاق ارتفاعًا بلغ 14.34 نقطة، أو 0.36 % ليغلق عند 3972.89 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 201.47 نقطة، أو 1.54 %، إلى 13246.87 نقطة.

فيما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق انخفاضًا بلغ 85.41 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 32981.55 نقطة.

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