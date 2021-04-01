مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
الخميس 01/أبريل/2021 - 01:25 ص
وكالاتطباعة
أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية مساء الأربعاء على تباين.
وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي عند الإغلاق ارتفاعًا بلغ 14.34 نقطة، أو 0.36 % ليغلق عند 3972.89 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 201.47 نقطة، أو 1.54 %، إلى 13246.87 نقطة.
فيما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق انخفاضًا بلغ 85.41 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 32981.55 نقطة.
وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي عند الإغلاق ارتفاعًا بلغ 14.34 نقطة، أو 0.36 % ليغلق عند 3972.89 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 201.47 نقطة، أو 1.54 %، إلى 13246.87 نقطة.
فيما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق انخفاضًا بلغ 85.41 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 32981.55 نقطة.