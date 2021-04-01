الصين تدعو إلى انتقال ديموقراطى فى بورما

دعت الصين، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في بورما إلى «انتقال ديموقراطي» في هذا البلد، حيث استولى الجيش على السلطة في انقلاب قبل شهرين، مؤكّدة بالمقابل رفضها فرض عقوبات أممية على المجلس العسكري الحاكم.وقال السفير تشانج جون، في الاجتماع المغلق، إنّ الصين تأمل في أن تستعيد بورما السلام والاستقرار والنظام الدستوري في أقرب وقت ممكن، وأن تواصل المضي قدمًا بثبات في الانتقال الديموقراطي، محذّرًا من أنّ فرض عقوبات دولية على الانقلابيين لن يؤدّي سوى إلى مفاقمة الوضع.