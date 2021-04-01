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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مبعوثة أممية تحذر من «حمام دم وشيك» فى ميانمار

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:19 ص
كريستين شرانر بورجنر
كريستين شرانر بورجنر
وكالات
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حثت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة بميانمار كريستين شرانر بورجنر، مجلس الأمن الدولي على التحرك في مواجهة العنف المستمر من قبل الجيش في البلاد، محذرة من "حمام دم وشيك".

وقالت الدبلوماسية السويسرية في نيويورك إن تردد أقوى هيئة أممية سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وأضافت: "أناشد هذا المجلس أن ينظر في جميع الأدوات المتاحة لاتخاذ إجراء جماعي والقيام بما هو صواب، و(السعي لتحقيق) ما يستحقه شعب ميانمار ومنع وقوع كارثة متعددة الأبعاد في قلب آسيا".

وتابعت: "أخشى أن يصبح هذا الاتجاه أكثر دموية حيث يبدو أن القائد العام (للجيش) عازم على تشديد قبضته غير القانونية على السلطة بالقوة"، وحذرت من "حمام دم وشيك".

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