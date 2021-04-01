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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس بوينج يحذر من خسارة مبيعات نتيجة النزاع الصينى الأمريكى

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:59 ص
بوينج
بوينج
وكالات
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حذر ديف كالهون، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الطائرات الأمريكية العملاقة بوينج، من تداعيات استمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على مبيعات شركته التي تعتبر أكبر شركة أمريكية من حيث الصادرات.

وقال كالهون "لا يمكننا تحمل منعنا من هذه السوق (الصين) منافسنا سيقفز إليها"، في إشارة إلى شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص.

وأضاف كالهون خلال مؤتمر عن صناعة الطيران نظمته غرفة التجارة الأمريكية "لا خير في تقييد التجارة".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصين مازالت واحدة من عدد قليل للغاية من الدول التي لم تسمح باستئناف تشغيل الطائرات طراز بوينج 737 ماكس بعد إيقاف تشغيلها على مستوى العالم في مارس 2019 لأسباب تتعلق بالسلامة نتيجة تعرض طائرتين من هذا الطراز للتحطم خلال خمسة أشهر من أكتوبر 2018 حتى مارس 2019.

وبحسب بيانات شركة بوينج على الإنترنت فإنها لم تحصل على طلبيات من الصين لشراء الطائرة طراز بوينج 737 ماكس الأكثر مبيعا لديها خلال سنوات حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي أشعل حربا تجارية قوية مع الصين.

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