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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع حاد لأسعار النفط فى التعاملات الأمريكية

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:56 ص
النفط
النفط
وكالات
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انخفضت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط خلال تعاملات مساء الأربعاء بشدة في ظل المخاوف بشأن آفاق الطلب على الطاقة.

كما يترقب المتعاملون نتائج اجتماع دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تجمع "أوبك بلس" غدا لبحث مستقبل مستويات إنتاج النفط.

ومن المتوقع إبقاء تجمع "اوبك بلس" على مستويات الافتتاج الحالية لمدة شهر إضافي بهدف المحافظة على التعافي الحالي للأسعار.

في الوقت نفسه خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 1.39 دولار أي بنسبة 2.3 % تقريبا إلى 59.16 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي خلال الشهر الحالي ككل بنسبة 3.8% عن مستواها في ختام الشهر الماضي، في حين زادت الأسعار خلال الربع الأول من العام الحالي ككل بنسبة 22% عن مستواها في نهاية العام الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة، إلى تراجع مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 876 ألف دولار في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 107 آلاف برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.735 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 730 ألف برميل.

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