رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

ارتفاع أرباح ميكرون تكنولوجى خلال الربع الثانى

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:54 ص
ميكرون
ميكرون
وكالات
طباعة
كشفت شركة صناعة رقائق الذاكرة الأمريكية ميكرون تكنولوجي زيادة أرباحها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة إن أرباحها خلال الربع الثاني بلغت 603 ملايين دولار بما يعادل 0.53 دولار للسهم الواحد، مقابل 405 ملايين دولار بما يعادل 0.36 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة المعدلة، بعد استبعاد البنود غير المتكررة 1.13 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بما يعادل 0.98 دولار للسهم الواحد، في حين كان المحللون يتوقعون وصول هذه الأرباح إلى 0.95 دولار للسهم.

وفي نفس السياق، أكدت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الثاني زادت بنسبة 30% إلى 6.24 مليار دولار، مقابل 4.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

موضوعات متعلقة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس

بالأسماء.. انتشال 4 أشخاص من سيارة سقطت بقناة السويس

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

الولايات المتحدة تعانى نقصًا فى أطباء الطب الوقائى

فرنسا تفوز على البوسنة والهرسك بهدف نظيف فى تصفيات كأس العالم

إسبانيا تفوز على كوسوفو 3-1 فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«وداعًا أيها الحب» يحصد جائزة أحسن فيلم فى مهرجان الأقصر

7 منحوتات برونزية.. أشهر سرقة تعرض لها الفنان آدم حنين

غرامة 200 ألف جنيه.. هكذا كافأت دار الأوبرا إبداع عبد الرحمن الخميسي

آدم حنين.. رحلة جامع الحداثة والجذور