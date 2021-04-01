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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حمدوك يستعرض فرص الاستثمار خلال اجتماع «الأعمال السودانى الأمريكى»

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:52 ص
حمدوك
حمدوك
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استعرض رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، خلال اجتماع مجلس الأعمال الأمريكي السوداني، فرص الاستثمار في السودان ورؤية الحكومة للإصلاحات المطلوبة في القطاعات المختلفة.

وشارك حمدوك، في اجتماع مجلس الأعمال الأمريكي السوداني الذي عُقد مساء الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لبحث فرص الاستثمار في السودان، وذلك بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، ووزير الزراعة والغابات السوداني الدكتور الطاهر حربي، وعدد من رجال الأعمال ومديري البنوك السودانيين، ومشاركة مسئولين من الإدارة الأمريكية، وبنك التنمية الأفريقي، وممثلين لعدد من الشركات الأمريكية والعالمية الكبيرة.

وقال حمدوك إن السودان يتمتع بموارد طبيعية وإمكانيات متنوعة للاستثمار، مؤكدا في ذات الوقت أهمية ارتباط القطاع الزراعي بالتصنيع وتعظيم القيمة المضافة بدلا عن تصدير المواد الخام.

من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات الأمريكية، خلال الاجتماع، بالإنجازات التي حققتها الحكومة والتي يأتي في مقدمتها خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والإصلاحات الاقتصادية وتغيير قانون الاستثمار، مشيرين إلى أن تلك الإنجازات ستساهم بقوة في إيحاد بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السودان.

وعبر عدد من ممثلي الشركات الأمريكية عن سعادتهم بانفتاح السودان على العالم الخارجي مؤكدين رغبتهم في تطوير العلاقات الاقتصادية مع السودان.

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