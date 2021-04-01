السعودية وغانا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدي غانا مشعل الروقي، مع رئيس البرلمان الغاني ألبان كنعسورد سومانا، سبل تعزيز التعاون الثنائي.واستعرض الجانبان، خلال لقائهما مساء الأربعاء بغانا، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، وأفاق ازدهارها في شتى المجالات.