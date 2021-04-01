5977 إصابة جديدة بكورونا فى المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، مساء الأربعاء، 5977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و577 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية على موقعها الإلكتروني أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد منذ بدء الجائحة ارتفع إلى مليونين و238887، فيما بلغت حصيلة الوفيات 203210.وترجح الحكومة أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، وأشارت أرقام منفصلة نشرتها وزارة الصحة في الآونة الأخيرة إلى أن عدد الوفيات الفعلي ربما يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الأرقام المؤكدة.