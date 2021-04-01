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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع النفط 2% بسبب كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:18 ص
النفط
النفط
وكالات
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انخفضت أسعار النفط حوالي اثنين بالمئة بختام تداولات الأربعاء، وسط إغلاقات جديدة في أوروبا تأججت معها المخاوف بشأن استهلاك الوقود، وتوقعات متشائمة حيال الطلب من أوبك وحلفائها قبيل اجتماع للبت في قيود الإنتاج.

وشهد خام برنت تراجع تسليم مايو، وهو العقد الذي حل أجله اليوم، 60 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.54 دولار للبرميل. كما أغلق عقد يونيو الأنشط على انخفاض 1.43 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 62.74 دولار.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.39 دولار أو 2.3 بالمئة لتغلق على 59.16 دولار للبرميل.

انخفض برنت 3.9 بالمئة على مدار الشهر وارتفع 22.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس.

ونزل غرب تكساس 3.8 بالمئة في مارس وارتفع 21.9 بالمئة على مدار ربع السنة.

ارتفعت الأسعار في الربع الأول بفضل تفاؤل حيال تعافي الطلب بعد بدء التطعيم ضد كوفيد-19 في العام الجديد. لكن تلك الآمال تراجعت هذا الشهر وسط زيادة جديدة في الإصابات قد تغمر المستشفيات في أوروبا وتحد من الطلب على الوقود.

وواصلت الأسعار خسائرها اليوم بعد أن أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإغلاق شامل ثالث وتعطيل المدارس لثلاثة أسابيع في مسعى للتصدي لموجة ثالثة من إصابات كوفيد.

تأثرت الأسعار أيضا بخفض توقعات أوبك+ لنمو الطلب على النفط هذا العام 300 ألف برميل يوميا. وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، اليوم الخميس للبت في سياسة الإنتاج.

وقال إيوجين فاينبرج المحلل في كومرتس بنك "في ضوء هذه التوقعات المتشائمة، يبدو من المرجح إبقاء حصص الإنتاج كما هي لشهر آخر."

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