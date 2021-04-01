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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:23 ص
أمطار خفيفة
أمطار خفيفة
هاجر رضا
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس، سيكون لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضاف شاهين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة 60% على فترات متقطعة، تكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة 60% تقريبًا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشار إلى أن حالة البحر المتوسط سيكون معتدل إلى مضطرب غربًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من ثلاثة إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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