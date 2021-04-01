تحطم شاحنة تنقل يورانيوم مُشعًا فى نورث كارولاينا الأمريكية

تحطمت شاحنة تنقل يورانيوم مُشعًا في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، مساء الأربعاء، ما أدى إلى إغلاق الطريق السريع الرئيسي لساعات مع استمرار رجال الطوارئ في التعامل مع الوضع.وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن الحادث وقع صباح اليوم شرق الولايات المتحدة على طريق سريع في مقاطعة كامبرلاند، عندما اصطدمت الشاحنة بمركبة تجارية وسيارة ركاب كبيرة.وأشار مسؤولون في شرطة ولاية نورث كارولينا، إلى أن الشاحنة كانت تحمل مُركب كيميائي يُسمى يورانيوم هيكسافلوريد، والذي يستخدم لصنع وقود لمحطات الطاقة النووية.وأضاف المسؤولون أنه لم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا بشرية في الحادث، لكن رجال الطوارئ اضطروا إلى إخلاء الطريق السريع من قائدي السيارات لإبعادهم عن مكان الحادث.ونوه المسؤولون بأنه لا يُعتقد في الوقت الحالي أن الحادث يُشكل أي خطر على المواطنين؛ نظرا لأنه لم يحدث خرقا لمحتويات المادة الكيميائية.