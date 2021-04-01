«وداعًا أيها الحب» يحصد جائزة أحسن فيلم فى مهرجان الأقصر

أعلنت الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن فوز فيلم "وداعًا أيها الحب" للمخرجة أكوا ماسانجي بجائزة أحسن فيلم، وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة منحت شهادة تقدير للفيلم السوداني "استمع إلى رقصتي" للمخرجة علياء سر الختم.كما حصل علي جائزة لجنة التحكيم فيلم "حبر أخضر" للمخرج يزيد القديري من المغرب، وجائزة أفضل فيلم روائي قصير فيلم "وداعًا" لأنتوني نيتي من غانا.وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للفيلم المصري "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، وحصل الفيلم الأنجولي "مكيف الهواء" للمخرج فراديك على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، أما جائزة أحسن فيلم فذهبت إلى فيلم "زنقة كونكا كت" للمخرج إسماعيل العراقي من المغرب.وأعلن سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أن المنافسة جرت بين 58 فيلمًا ناقشت الكثير من القضايا الأفريقية في مسابقات متعددة ما بين الروائي الطويل والقصير والتسجيلي وأفلام الياسبورا.وأعلنت عزة الحسيني، مديرة المهرجان، عن الجوائز، ومنها منحت لجنة النقاد الدولية "فيبرسي" جائزتها لفيلم "أنها ليست جنازة هذه قيامة" للمخرج ليموهانج جيرمي موزيزي من لوسوتو، وحصل على جائزة "رضوان الكاشف" والتي تقدمها مؤسسة شباب الفنانين المستقلين الفيلم المصري "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة حصل علي جائزة لجنة التحكيم فيلم "مع التيار نحو كنشاسا" للمخرج ديودو حمادي الكونغو، وحصل علي جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل فيلم "فاريترا" للمخرج توفونيانا راسو نافو.وفي مسابقة "الدياسبورا" منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير لفيلم "تيلو كوتو" لصوفي باشولييه وفاليري مالك، بينما حصل علي جائزة لجنة التحكيم فيلم "أن تكون صاحب بشرة سمراء" للمخرجة أينيس جونسون.