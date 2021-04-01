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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين وإيطاليا تبحثان سبل تعزيز التعاون السياحي

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:35 ص
رولا معايعة
رولا معايعة
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بحثت وزيرة السياحة والأثار الفلسطينية رولا معايعة، مع القنصل الإيطالي العام في القدس، جوسيببي فيديلي، سبل تعزيز التعاون في المجال السياحي، ودعم القطاع السياحي الفلسطيني الخاص.

وبحث الجانبان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ضرورة الاستمرار في التعاون الثنائي في المجال السياحي ومجال الحفاظ على التراث الثقافي في فلسطين، ودور الجانب الإيطالي في دعم القطاع السياحي الفلسطيني الخاص وتوفير التمويل اللازم لدعم مشاريع القطاع السياحي الفلسطيني الخاص، وتقديم المساعدة والمشورة في عملية إعداد ملف أريحا كموقع تراث عالمي.

وأكدت معايعة أهمية ما تم تحقيقه من نجاحات نتيجة التعاون الثنائي البناء بين الجانبين، خصوصا في مجال الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني.

وأدانت استمرار إسرائيل في سياسة الاعتداء على المواقع الأثرية في فلسطين ومحاولة طمس روايتها الأصلية واستحداث روايات غير حقيقية، إضافة إلى الاعتداء على هذه المواقع، مما يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية والخاصة بحماية التراث الثقافي، مشيرة إلى آخر التطورات الجارية لإعداد ملف أريحا كموقع تراث عالمي.

وأشارت معايعة إلى أهمية العمل مع جميع الجهات للنهوض بالقطاع السياحي الفلسطيني، وإعادته لما قبل جائحة كورونا، ما سيساهم وبشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وتطرقت إلى الإنجازات الكبيرة والنوعية التي حققها قطاعي السياحة والتراث الثقافي الفلسطيني ما قبل جائحة كورونا والأعداد الكبيرة غير المسبوقة التي استطاع قطاع السياحة جذبها لزيارة فلسطين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد الخطط والبرامج منها ما هو مرتبط بالترويج السياحي الفلسطيني وتعزيز الثقة وإعادة الربط مع وكالات السياحة العالمية، إضافة إلى العمل على تأهيل وتطوير القطاع السياحي والتحضير للمرحلة القادمة لنكون جاهزين ومستعدين للبدء بالعمل عندما تسمح الظروف لإعادة دوران عجلة السياحة من جديد.

بدوره، أكد فيديلي ضرورة الاستمرار في هذه الشراكة لما فيه النجاح للجميع، وتتويجًا للجهود المبذولة لتطوير وتأهيل مواقع التراث الثقافي، ودعم وتعزيز القطاع السياحي الفلسطيني الخاص.

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