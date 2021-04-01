تجمع أهالى الأسرة الغارقة بقناة السويس أمام مستشفى السلام

تجمع عدد من أهالي الأسرة التي غرقت في حادث سقوط سيارة بالمجري الملاحي لقناة السويس ببورسعيد، أمام مشرحة مستشفى السلام الدولي، وذلك عقب وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.وشهد محيط مشرحة مستشفى السلام، صراخًا وعويلًا من أسرة الطفل المتوفى، حيث صرخت شقيقة الأب المصاب قائلة "صعب عليك يا حبيبي الضنا غالي"، من جانبه صرخ الأب المصاب أثناء رؤية جثة أبنه الغارق قائلًا "أنا اللي قتلتك" باعتبار أنه كان يقود السيارة.في سياق متصل ناظر المستشار أحمد خالد، رئيس نيابة الميناء، جثة الطفل المتوفى في حادث غرق سيارة ملاكي بالمجري الملاحي لقناة السويس، بمحافظة بورسعيد.وأستمع "وكيل النائب العام"، إلى أقوال الثلاثة أشخاص الناجين من الحادث، وكان فريق البحث الجنائي قد حرر محضرًا بالواقعة.يذكر أن الإنقاذ النهري قد تمكن، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، من إنقاذ أربعة أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان، سقطوا مساء اليوم الأربعاء، بسيارتهم من إحدى المعديات بالمجرى الملاحي لقناة السويس أثناء استقلالهم لها ببورسعيد.وصل مستشفى السلام 4 حالات غرق نتيجة سقوط سيارة ملاكي من المعدية وهم: مصطفى شكري الزامك، 40 سنة، وولاء أمين محمد 39 سنة، وملك مصطفى شكري، 11 سنة، ومازن مصطفى شكري 9 سنين، جميعهم من أسرة واحدة.