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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صراخ وعويل.... تجمع أهالي الأسرة الغارقة في المجري الملاحي لقناة السويس إمام مشرحة مستشفي السلام ببورسعيد

تجمع أهالى الأسرة الغارقة بقناة السويس أمام مستشفى السلام

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:33 ص
تجمع أهالى الأسرة
تجمع أهالى الأسرة الغارقة
بورسعيد:شيماء رشاد
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تجمع عدد من أهالي الأسرة التي غرقت في حادث سقوط سيارة بالمجري الملاحي لقناة السويس ببورسعيد، أمام مشرحة مستشفى السلام الدولي، وذلك عقب وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

وشهد محيط مشرحة مستشفى السلام، صراخًا وعويلًا من أسرة الطفل المتوفى، حيث صرخت شقيقة الأب المصاب قائلة "صعب عليك يا حبيبي الضنا غالي"، من جانبه صرخ الأب المصاب أثناء رؤية جثة أبنه الغارق قائلًا "أنا اللي قتلتك" باعتبار أنه كان يقود السيارة.

في سياق متصل ناظر المستشار أحمد خالد، رئيس نيابة الميناء،  جثة الطفل المتوفى في حادث غرق سيارة ملاكي بالمجري الملاحي لقناة السويس، بمحافظة بورسعيد.

وأستمع "وكيل النائب العام"، إلى أقوال الثلاثة أشخاص الناجين من الحادث، وكان فريق البحث الجنائي قد حرر محضرًا بالواقعة.

يذكر أن الإنقاذ النهري قد تمكن، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، من إنقاذ أربعة أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان، سقطوا مساء اليوم الأربعاء، بسيارتهم من إحدى المعديات بالمجرى الملاحي لقناة السويس أثناء استقلالهم لها ببورسعيد.

وصل مستشفى السلام 4 حالات غرق نتيجة سقوط سيارة ملاكي من المعدية وهم: مصطفى شكري الزامك، 40 سنة، وولاء أمين محمد 39 سنة، وملك مصطفى شكري، 11 سنة، ومازن مصطفى شكري 9 سنين، جميعهم من أسرة واحدة.
تجمع أهالى الأسرة الغارقة
تجمع أهالى الأسرة الغارقة
تجمع أهالى الأسرة الغارقة
تجمع أهالى الأسرة الغارقة
تجمع أهالى الأسرة الغارقة
تجمع أهالى الأسرة الغارقة

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