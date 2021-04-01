الولايات المتحدة تتلقى 335 مليون دولار تعويضات من السودان

أعلنت الولايات المتحدة، تلقيها 335 مليون دولار من السودان كتعويضات عن ضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، والمدمرة الأمريكية يو إس إس كول في عام 2000، وكذلك مقتل موظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون جرانفيل في عام 2008.وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات صحفية، إن الحصول على تعويضات لهؤلاء الضحايا كان على رأس أولويات وزارة الخارجية الأمريكية.وأضاف «نحن نقدر جهود السودان البناءة خلال العامين الماضيين للعمل معنا لحل هذه المطالبات العالقة منذ فترة طويلة، ويمكن للعلاقات بين الولايات المتحدة والسودان أن تبدأ فصلًا جديدًا الآن، ونتطلع إلى توسيع علاقتنا الثنائية ومواصلة دعمنا لجهود الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية لتحقيق الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني».