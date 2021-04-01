البعثة الأممية ترحب بمبادرات المصالحة الليبية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بجهود حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشأن المصالحة الوطنية، والتي انطلقت مساء الأربعاء، بإطلاق سراح 107 من المعتقلين من قبل مدينة الزاوية.وثمنت البعثة - في بيان أوردته بوابة "أفريقيا الإخبارية" - مساهمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومديرية أمن الزاوية وشيوخ القبائل وأهل الزاوية في هذه المبادرة، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم هذه الجهود بناءً على طلب حكومة الوحدة الوطنية، معربة عن أملها في أن تشكل هذه المبادرة، بداية لمصالحة وطنية شاملة، واستعادة النسيج الاجتماعي الليبي، وتدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين قبل بداية شهر رمضان المبارك.