تقرير دولى: لا يوجد دليل يدعم مخاطر لقاح أسترازينيكا

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية "EM" إنه لا يوجد "أي دليل" يدعم تقييد تطعيم فئات معينة بلقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.وأوضح المدير التنفيذي للوكالة إيمير كوك - خلال مؤتمر صحفي - بأن الهيئة التنظيمية الأوروبية لم تتوصل حتى الآن إلى أي عوامل خطر مثل العمر أو الجنس أو وجود سجل سابق من اضطرابات تجلط الدم، في حالات الجلطات الدموية التي تم الإبلاغ عنها بعد تلقي لقاح أسترازينيكا، بحسب ما أودرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.وجددت وكالة الأدوية الأوروبية، التأكيد على أن فوائد اللقاح تفوق المخاطر، لكنها نبهت إلى أنه ينبغي أن يكون الناس على دراية بالاحتمال البعيد لحدوث جلطات دموية نادرة، ويجب عليهم طلب العناية الطبية الفورية في حال شعروا بأعراضها.ويأتي ذلك بعد أن أمرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الثلاثاء بمنع تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.