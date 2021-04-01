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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فرنسا تفوز على البوسنة والهرسك بهدف نظيف فى تصفيات كأس العالم

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:26 ص
منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
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انتزع منتخب فرنسا فوزًا صعبًا على مضيفه منتخب البوسنة والهرسك بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، بملعب جربافيكا ستاديوم، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

سجل أنطوان جريزمان هدف فرنسا والمباراة الوحيد في الدقيقة 60، ليرفع الديوك رصيدهم إلى 7 نقاط من 3 مباريات، في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد البوسنة عند نقطة واحدة من مباراتين.

وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة والمجموعة تعادل منتخب أوكرانيا مع ضيفه منتخب كازاخستان بهدف لكل منهما.

سجل رومان ياريمتشوك هدف أوكرانيا في الدقيقة 20، بينما أحرز سيريكزان موزيكوف هدف كازاخستان في الدقيقة 59.
وأصبح رصيد أوكرانيا 3 نقاط من ثلاث مباريات في المركز الثاني، بينما اصبح رصيد كازاخستان نقطة واحدة من مباراتين.

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