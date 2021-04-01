إسبانيا تفوز على كوسوفو 3-1 فى تصفيات كأس العالم

فاز منتخب إسبانيا على ضيفه منتخب كوسوفو بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.سجل ثلاثية منتخب إسبانيا، داني أولمو في الدقيقة 34، وفيران توريس في الدقيقة 36، وجيرارد مورينو في الدقيقة 75، بينما أحرز هدف منتخب كوسوفو الوحيد لاعبه بيسار حليمي في الدقيقة 70.الفوز رفع رصيد منتخب إسبانيا إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما ظل منتخب كوسوفو بدون نقاط في ذيل الترتيب.وفي مباراة أخرى للمجموعة ذاتها، تعادل منتخب اليونان مع ضيفه منتخب جورجيا بنتيجة 1-1، ليرتفع رصيد اليونان إلى نقطتين في المركز الثالث للمجموعة، فيما حصدت جورجيا أول نقاط لها في المجموعة لتحتل المركز الرابع.وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز منتخب الدانمارك على مضيفه منتخب النمسا برباعية نظيفة، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية.