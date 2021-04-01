إيطاليا تفوز على ليتوانيا بهدفين نظيفين فى تصفيات المونديال

فاز منتخب إيطاليا على مضيفه ليتوانيا، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء بملعب LFF ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.وأحرز ستيفانو سينسي الهدف الأول في الدقيقة 48، وضاعف شيرو إيموبيلي النتيجة بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 94.وبهذا الفوز، رفع الأزوري رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة مجموعته، بينما يظل منتخب ليتوانيا بدون نقاط في المركز الخامس والأخير.وفي نفس المجموعة، تعادل منتخب أيرلندا الشمالية مع ضيفه منتخب بلغاريا بدون اهداف،ليحصد كل منهما علي اول نقطة في المجموعة في المركزين الثالث والرابع بالمجموعة.