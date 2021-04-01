منتخب ألمانيا يتعرض لخسارة مفاجئة أمام مقدونيا الشمالية 1-2 فى تصفيات المونديال

تعرض منتخب ألمانيا لهزيمة مفاجئة أمام ضيفه منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة «1-2»، مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة للمجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.تقدم منتخب مقدونيا الشمالية بهدف في الدقيقة 45 عبر لاعبه جوران بانديف، ثم تعادلت ألمانيا في الدقيقة 63 من ضربة جزاء سجلها إلكاي جوندوجان، قبل أن يسجل إلييف إلماس هدف الفوز لمقدونيا في الدقيقة 85.بهذا الانتصار، رفع منتخب مقدونيا الشمالية رصيده إلى 6 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط عن ألمانيا التي تراجعت للمركز الثالث.وفي المباراة الأخرى للمجموعة ذاتها، حقق منتخب أيسلندا فوزًا كبيرًا على مضيفه منتخب ليشتنشتاين بنتيجة «4-1»، كما فاز منتخب أرمينيا على رومانيا بنتيجة «3-2».