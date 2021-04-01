بايدن يعلن عن خطة بـ2 تريليون دولار لتحسين البنى التحتية

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء الأربعاء، خطته لتحسين البنى التحتية في الولايات المتحدة والتي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار أنها "تبنى اقتصادًا عادلًا وتمنح الجميع فرصة للنجاح".وأوضح بايدن، في خطاب بمدينة بيتسبرج في ولاية بنسيلفانيا، للإعلان عن الخطة المُشار إليها، أن الخطة سوف تعزز الاقتصاد الأمريكي أكثر وأنها "ليست خطة تتلاعب بالأطراف".وأضاف بايدن أن خطة البنى التحتية تمثل "أبرز استثمار أمريكي في الوظائف منذ الحرب العالمية الثانية".