وزيرا خارجية السعودية والعراق يبحثان سبل تعزيز التعاون

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مع وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين بكي، مساء الأربعاء، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.واستعرض الجانبان، خلال لقائهما في الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، وأفاق ازدهارها في شتى المجالات.