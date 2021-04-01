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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. افتتاح معرض زايد للكتاب

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:31 ص
معرض زايد للكتاب
معرض زايد للكتاب
ايهاب مصطفى
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انتهت اللجنة المنظمة لمعرض زايد للكتاب من وضع اللمسات النهائية للمعرض في دورته السابعة والتي تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وبالتعاون مع أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي، وذلك قبل انطلاقه صباح اليوم الخميس الموافق الأول من أبريل في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وسيتم فتح الباب للزائرين.

وأعلنت اللجنة المنظمة، أن أغلب الناشرين قد انتهوا من وضع إصدارتهم في الأجنحة الخاصة بهم، مؤكدا على أن المعرض يضم أكثر من 100 ناشر وناشرة، وتضم أحدث الإصدارات.

ولفتت اللجنة إلى أن المعرض ستتضمن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وحفلات التوقيع، ويضم برنامج ثقافي كبير لجميع الفئات العمرية، كما يقدم برنامج خاص للأطفال على مدار أيام المعرض.

ويقام المعرض الذي تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ويقام المعرض خلال الفترة من 1 وحتى 12 أبريل 2021، في مدخل 2 بمدينة الشيخ زايد، ويتضمن المعرض العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وأنشطة الأطفال، وذلك بمشاركة أكثر من مائة دار نشر، أبرزها الهيئة العامة المصرية للكتاب، أكاديمية الفنون، دار الشروق، دار نهضة مصر، الدار المصرية اللبنانية، دار دّون، سما، الكرمة، الرواق، أطلس، دارك، تشكيل، مكتبة مدبولي، مكتبة تنمية، مكتبة ديوان، المكتبة الأكاديمية، منصة أسفار للكتب، إضافة إلى مؤسسة إبييدي للنشر من المملكة المتحدة.

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