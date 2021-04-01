النيابة العامة تناظر جثة الطفل المتوفى بقناة السويس

ناظر المستشار أحمد خالد، رئيس نيابة الميناء، جثة الطفل المتوفي في حادث غرق سيارة ملاكي بالمجري الملاحي لقناة السويس بمحافظة بورسعيد.وأستمع "وكيل النائب العام" إلى أقوال الثلاثة أشخاص الناجين من الحادث، وكان فريق البحث الجنائي قد حرر محضرًا بالواقعة.يذكر أن الإنقاذ النهري قد تمكن بالتعاون مع هيئة قناة السويس، من إنقاذ أربعة أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان، سقطوا مساء الأربعاء، بسيارتهم من إحدى المعديات بالمجرى الملاحي لقناة السويس أثناء استقلالهم لها ببورسعيد.ووصل مستشفى السلام 4 حالات غرق نتيجة سقوط سيارة ملاكي من المعدية وهم: مصطفى شكري الزامك، 40 سنة، وولاء أمين محمد 39 سنة، وملك مصطفى شكري، 11 سنة، ومازن مصطفى شكري 9 سنين، جميعهم من أسرة واحدة.