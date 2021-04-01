فوز إنجلترا على بولندا 2-1.. والمجر على أندورا 4-1 فى تصفيات المونديال

حقق منتخب انجلترا انتصارًا صعبًا علي ضيفه منتخب بولندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، بملعب ويمبلي في إطار الجولة الثالثة من المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكاس العالم 2022.سجل هدفي انجلترا كل من هاري كين في الدقيقة 19 من ركلة جزاء وهاري ماجواير بالدقيقة 85، فيما أحرز جاكوب مودر هدف بولندا الوحيد في الدقيقة 58.بهذا الفوز، رفعت إنجلترا رصيدها إلى 9 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد المنتخب البولندي الذي غاب عنه هدافه المصاب روبرت ليفاندوفسكي، عند 4 نقاط في المركز الرابع.وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة والمجموعة حقق منتخب المجر الفوز علي مضيفه منتخب اندورا بنتيجة 4-1.ورفع المنتخب المجري رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن انجلترا المتصدرة، فيما استمرت اندورا بدون رصيد من النقاط في المركز الخامس.وفي نفس المجموعة، حقق منتخب البانيا الفوز علي مضيفه سان مارينو بهدفين نظيفين.بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ألبانيا إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما تذيل منتخب سان مارينو المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.