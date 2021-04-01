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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 385 حالة فى قافلة طبية لـ«مستقبل وطن» بأبو قرقاص

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:17 ص
قافلة طبية لـمستقبل
قافلة طبية لـمستقبل وطن
المنيا ـ على حسين
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نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية بقرية أتليدم بمركز أبوقرقاص، أقيمت فعالياتها بمدرسة أحمد توفيق تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت الحملة عن توقيع الكشف الطبي على ٣٨٥ حالة، منهم ١٢٦ عظام؛ و١٢٣ أنف وأذن؛ و٩٣ أطفال؛ وصرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية لعدد ٤٣ حالة بالمجان.

وشملت القافلة تخصصات «عظام، وأنف وأذن، وأطفال، تحاليل طبية»، ولاقت القافلة إقبالًا كبيرًا من قبل الأهالي الذين أشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل، وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة.

تأتي هذه القوافل تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وضمن خطة فعاليات الحزب، وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة «حياة كريمة».

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