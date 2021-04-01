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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 1-4-2021 فى البنوك المصرية

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:11 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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يرصد موقع «الدستور» أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس الموافق 1-4-2021، في مواجهة الجنيه المصري خلال فترة التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 15.66 جنيهًا، وسجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه 18.39 جنيهًا، كما بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم عند مستوي 21.53، وذلك وفقًا لآخر التحديثات البنكية في البنك المركزي المصري

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس


نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

استقرار سعر الدولار اليوم

أظهرت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية «الدولار» استقراره مع ختام تعاملات الأسبوع الجاري وبداية شهر أبريل داخل فطاع كبير من البنوك اليوم، ليسجل داخل بنك الاستثمار العربي للشراء 15.81 جنيه وللبيع 15.71، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 15.77 جنيه وللبيع 15.67، وفي بنك كريدي أجريكول مصر استقر سعر صرف الدولار ليسجل للشراء 15.77 جنيه وللبيع 15.67، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 15.75 جنيه وللبيع 15.65.

سعر الجنيه الإسترليني

كما شهدت شاشات تداول مستويات سعر الجنيه الإسترليني تراجعه أمام نظيره المصري، اليوم الخميس، ليسجل داخل البنك الأهلي المصري للشراء 21.65 جنيه وللبيع 21.46، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 21.68 جنيه وللبيع 21.46، وفي البنك الأهلي الكويتي تراجع الجنيه الإسترليني ليسجل للشراء 21.68 جنيه وللبيع 21.49، كما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفاضه اليوم ليسجل داخل المصرف المتحد للشراء 21.68 جنيه وللبيع 21.49.

اليورو اليوم

كما حققت مستويات سعر اليورو انخفاضًا أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر صرف العملة الأوروبية اليوم في بنك تنمية الصادرات للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.49، وفي بنك المشرق سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.34، وفي البنك العقاري الدولي المصري العربي سجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.33، كما تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل داخل بنك التنمية الصناعية للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.34، أما في البنك العربي الإفريقي الدولي فسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.34.

الفرنك السويسري

وواصلت العملة الأجنبية تراجعها أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، إذ بلغ سعرتداول العملة السويسرية الرسمية داخل البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 16.72 جنيه وللبيع 16.56، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 16.74 جنيه وللبيع 16.58، كما انخفض الفرنك السويسري اليوم ليسجل في بنك الإسكندرية للشراء 16.74 جنيه وللبيع 16.54، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 16.88 جنيه وللبيع 16.25.

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