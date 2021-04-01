احتفالية تكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء بالبحيرة (صور)

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن دور الأم وتضحياتها من أجل أبنائها هو أعظم دور في التاريخ وإعدادها إعداد لشعب طيب الأعراق، يبني ويكافح، ويعمر وهي أصل كل مجتمع.جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة اليوم، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بدار أوبرا دمنهور، لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات شهداء جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة من أبناء المحافظة، في إطار احتفالات المحافظة بعيد الأم، وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والقيادات التنفيذية وأسر الأمهات المكرمات.وأشار المحافظ أننا نلتقى اليوم للاعتراف بالجميل لكل أم مصرية وتكريم كل أم وسيدة بحراوية ممثلة في حضراتكن، فمنكن يبدأ كل شيء يرتكز عليه بناء المجتمع بأكمله، وإنشاء الرجال وتربية الأجيال لبناء الأوطان، مؤكدًا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأم صانعة المستقبل بأجيال واعدة بوعيها، فوضع كفاءتها وقدراتها نصب عينيه وترجم تقديره لها بإجراءات وقرارات تصون حقوقها وتضع تضحياتها موضع التكريم والاعتبار.وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، على الجهود التي تتم في شتى القطاعات للمساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين، ومنها برنامج تكافل وكرامة ومشروعات التمكين الاقتصادي وتنمية المرأة الريفية والتنمية المجتمعية الشاملة وإعمار المنازل، مشيرة إلى أنه تم اختيار عدد 3 أمهات مثاليات، بالإضافة إلى أم رعاية بديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم العالية، وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، لتكريمهن ضمن احتفالات عيد الأم لعام 2021.وكرم اللواء المحافظ عدد ٤٥ أم من أمهات الشهداء والأم المثالية وأمهات الشهداء من جيش مصر الأبيض والأطباء وأطقم التمريض.